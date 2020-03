De Eindhovense burgemeester Jorritsma heeft op Twitter zijn frustratie uitgesproken over Nederlanders die ondanks de coronacrisis naar drukke plekken gaan, zoals bouwmarkten. De burgemeester roept iedereen dan ook op om thuis te blijven.

In zijn tweet roept Jorritsma inwoners op hun verantwoordelijkheid voor de samenleving te nemen en dus vooral thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. Mensen die naar het park, de milieustraat of de bouwmarkt gaan, noemt hij 'ongelofelijk naïeve figuren'.

Burgemeester Jorritsma is niet de enige Eindhovense politicus die zich druk maakt. Ook wethouder, en tevens loco-burgemeester, Marcel Oosterveer haalt uit naar mensen die de coronacrisis niet serieus nemen.



"Ongelofelijk. [...] Denk even na, bij twijfel: kom in Brabant kijken!", zegt de wethouder in een tweet.

