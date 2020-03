De lucht bij het Evoluon in Eindhoven wordt zondagavond verlicht om de mensen die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus een steuntje in de rug te geven.

De actie is onderdeel van een landelijk initiatief dat is bedacht door een evenementenbureau uit Aalsmeer. De evenementenbranche heeft het momenteel zwaar door alle evenementen die zijn afgelast.

Desondanks is de initiatiefnemer van mening dat gezondheid veel belangrijker is en wil daarom "de helden van de samenleving", onder meer doktoren en verplegers, bedanken voor hun strijd.



Daarom wordt op verschillende plekken in het land de lucht aanstaande zondag verlicht, en dus ook in Eindhoven. De actie begint om 20.00 uur en duurt tot en met 20.30 uur.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.