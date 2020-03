Het aantal coronapatiënten dat in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ligt, is in drie dagen tijd verdubbeld, laat een woordvoerder weten.

In het begin van de week lagen er nog twaalf mensen in het ziekenhuis die besmet waren met het virus. De laatste dagen is het aantal explosief gegroeid, al geeft het ziekenhuis door het grote verloop geen precieze getallen meer.

"De toename komt niet als een verrassing, we zagen het van ver aankomen", zegt een woordvoerder.



Dinsdag schaalde het ziekenhuis de capaciteit van de intensive care al op. "Momenteel is de situatie daarom nog onder controle, al moeten we wel nieuwe maatregelen gaan nemen om ook de controle te behouden." Onderdeel daarvan is de patiënten in cohort plaatsen, iets waarover al eerder werd gesproken.

"Het betekent dat we mensen die besmet zijn bij elkaar plaatsen. Daardoor hoeven ze niet meer afzonderlijk in quarantaine te zitten. Dat vergemakkelijkt de zorg."



De verwachting is dat het aantal opnamen van mensen met COVID-19 in het ziekenhuis blijft toenemen de komende dagen. "Voorlopig kunnen we de druk nog aan", zegt de woordvoerder. "Maar het is duidelijk dat het aantal coronapatiënten de komende dagen gaat oplopen."



Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.