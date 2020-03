Studenten, promovendi en medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben tot 1 mei een uitreisverbod opgelegd gekregen in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Dat heeft de universiteit besloten in het belang van hun gezondheid en om de situatie controleerbaar te houden. Voor de periode van mei tot en met juni raadt de universiteit reizen naar het buitenland slechts af en geldt er voorlopig dus nog geen verbod.

Ook roept de universiteit studenten en medewerkers die nu juist in het buitenland zitten op om zo snel mogelijk terug te keren. De universiteit zegt eventuele extra reiskosten te vergoeden, voor zover ze niet al door een reisverzekering worden gedekt.

Wie in een zogenoemde rode zone verblijft en niet weg kan, wordt verzocht contact op te nemen met de ambassade. Niet duidelijk is hoeveel studenten en medewerkers van de TU/e momenteel vastzitten in het buitenland in verband met de coronacrisis.

