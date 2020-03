Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop heeft een triagetent bij het gebouw geplaatst om mensen te controleren op het coronavirus.

De tent staat er zodat ingaande en uitkomende patiënten en medewerkers gecontroleerd kunnen worden op het COVID-19-virus. Het plan is dat de hoofdingang gesloten wordt en dat iedereen die het ziekenhuis bezoekt door de tent gaat.



Vrijdag werd al bekend dat het ziekenhuis per direct geen bezoekers meer toelaat.



Het St. Anna Ziekenhuis is niet het eerste ziekenhuis dat een triagetent neerzet om bezoekers te controleren. Eerder nam het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven al eenzelfde soort maatregel.

