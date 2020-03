Een vrouw is vrijdagochtend overvallen in haar woning in de Meyerbeerstraat in Eindhoven, meldt de politie.

Drie mannen belden bij de vrouw aan, waar in totaal twee mensen aanwezig waren. Toen ze opendeed, bedreigden de daders haar met een nepwapen. Niemand raakte gewond.



De mannen hebben het huis doorzocht. Ze gingen er met een onbekende buit vandoor. De politie is een buurtonderzoek gestart.