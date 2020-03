SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo, de wandelwedstrijd op 6 en 7 juni waarmee KWF geld inzamelt voor kankeronderzoek, gaat niet door als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De wedstrijd is een estafettewandeling die 24 uur duurt. Wandelaars wisselen elkaar in teams af. Ook alle andere soortgelijke evenementen die het KWF voor augustus dit jaar gepland had, gaan niet door.



Er wordt nog onderzocht of de estafettewandeling op een later moment kan plaatsvinden.



"Vanwege de situatie omtrent corona hebben wij de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om de SamenLoop voor Hoop-evenementen die tot 1 augustus gepland staan, uit te stellen. Dit is enorm ingrijpend voor iedereen bij de SamenLoop betrokken is, maar de veiligheid van alle mensen, waaronder zij die met kanker leven, staat voorop", licht de organisatie het besluit toe op haar website.



Aan het evenement in Geldrop zouden zeventien teams meedoen.

