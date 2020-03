Een tuinhuis in de achtertuin van een woning aan de Imkerhei in Best is in de nacht van woensdag op donderdag volledig afgebrand.

De brand werd rond 1.30 uur gemeld. De brandweer had de brand snel onder controle. De tweede brandweerwagen die was opgeroepen hoefde daardoor niet meer in actie te komen.



Voor zover bekend is er geen verdere schade aan het huis of omliggende gebouwen. Wel werden er twee gasflessen in veiligheid gebracht.