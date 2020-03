Het aantal passagiers op Eindhoven Airport is fors gedaald als gevolg van het coronavirus. 60 procent minder reizigers vertrok dinsdag van of landde op de Eindhovense luchthaven.

"Het wordt steeds moeilijker om binnen Europa te vliegen en dat is merkbaar bij ons", zegt woordvoerder Gijs Vrancken.



Eindhoven Airport verzorgt vooral vluchten binnen Europa. Steeds meer landen sluiten het luchtruim. Daardoor moeten vliegmaatschappijen vluchten schrappen of vliegen ze helemaal niet meer.

Reisorganisatie Corendon heeft besloten alle vluchten te schrappen tot ten minste eind maart. Over vluchten na 31 maart wordt later een beslissing genomen. Transavia heeft in totaal twintig bestemming geannuleerd. En ook Ryanair heeft vluchten geannuleerd.



De luchthaven ziet zich door het verminderde aantal vluchten en passagiers ook genoodzaakt de eigen werkwijze aan te passen. Er is nog geen werktijdverkorting aangevraagd, zegt Vrancken. "We stemmen het personeel af op de behoefte."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.