Daklozen in Eindhoven kunnen nu ook overdag terecht in de locaties van de nachtopvang. Dat hebben verschillende hulporganisaties besloten om op die manier hun steentje bij te dragen aan het beperken van verdere verspreiding van het coronavirus.

Neos, Springplank040 en het Leger des Heils zijn nu ook overdag open voor dakloze mensen in Eindhoven. Zo voorkomen ze dat daklozen overdag op straat verblijven en bieden ze hen een veilige en beschermde leefomgeving. Verder blijven de inloopplekken voor daklozen zoveel mogelijk open.



Toch denken de drie maatschappelijke hulporganisaties dat dit nog niet voldoende is voor de doelgroep. Ze zijn nog met elkaar in gesprek en overleggen over verdere maatregelen.

