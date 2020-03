Het Eindhovense verpleeghuis voor ouderenzorg Vitalis sluit per direct alle locaties in de regio voor bezoek om te voorkomen dat het coronavirus zich verder zal verspreiden.

Het gaat om de 22 locaties in Eindhoven en 1 locatie in Heerlen. Aanleiding is het risico dat bewoners lopen, nu het COVID-19-virus steeds meer om zich heen grijpt. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico's.



"We beseffen dat dit deze zeer ingrijpend is voor onze cliënten en familie. Maar we realiseren ons dat we niet anders kunnen: de gezondheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers gaat boven alles", aldus Vitalis.

Het is nog niet bekend tot wanneer het verpleeghuis gesloten blijft voor bezoek.

