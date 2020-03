De zonneauto van Solar Team Eindhoven die de World Solar Challenge 2019 won, is na een bootreis vanuit Australië heelhuids thuisgekomen.

Het team van de TU Eindhoven won met de auto de World Solar Challange, een race in Australië waar auto's die worden aangedreven door zonne-energie aangedreven met elkaar racen.

Het bleek echter nog niet zo makkelijk om de auto terug naar Nederland te halen. Er was namelijk geen vervoerder te vinden die het aandurfde om de auto van het Eindhovense team.

Een ander lastig punt van de batterij van de auto, die niet seriematig geproduceerd werd. De hoge veiligheidseisen omtrent het vervoeren van een dergelijke batterij maakte dat er niet veel vervoerders waren die het aandurfden om de solar-auto te vervoeren.

Bovendien was de auto tijdens de heenreis al beschadigd geraakt. Op de reis van Nederland naar Australië raakte een zonnepaneel beschadigd. Die beschadiging bracht destijds de deelname van het team aan de World Solar Challenge in gevaar.



Nu de winnende auto weer terug in Nederland is, zullen de studenten met de zonneauto op evenementen en andere podia verschijnen. Op deze manier hopen ze de maatschappij en de industrie te inspireren om over te schakelen naar duurzame mobiliteit.