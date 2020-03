Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verdubbelt zijn capaciteit op de intensive care in voorbereiding op een verwachte toestroom van patiënten met het coronavirus. Niet-urgente ingrepen worden uitgesteld, zodat er meer bedden beschikbaar blijven.

Niet alle bedden zijn beschikbaar voor mensen die het coronavirus hebben opgelopen, vertelt de woordvoerder. "We zijn een belangrijk centrum voor patiënten met hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk dat we ook die mensen kunnen blijven opvangen. Ook moet er ruimte blijven voor bijvoorbeeld kankerpatiënten."



Het Catharina Ziekenhuis verzorgt momenteel twaalf mensen met het coronavirus. Twee van hen liggen op de intensivecareafdeling.