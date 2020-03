Gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten de raadsbijeenkomsten die tot en met 6 april gepland stonden, niet door te laten gaan wegens de uitbraak van het coronavirus.

Dat houdt in dat de thema-avond en de commissievergadering die op 23 en 24 maart zouden plaatsvinden, niet doorgaan. Ook de raadsvergadering van 6 april wordt afgelast.



Alle agendapunten die in deze vergaderingen besproken zouden worden, worden verschoven naar latere bijeenkomsten. Als ook deze na 6 april niet kunnen doorgaan, neemt de gemeente tegen die tijd opnieuw een beslissing over het al dan niet laten doorgaan van raads- en commissievergaderingen.