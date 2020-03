Leerlingen van 36 basisscholen in Eindhoven en Son en Breugel krijgen binnen twee dagen een uitgebreid digitaal lespakket mee naar huis. Hiermee kunnen ze de komende weken thuis onderwijs blijven volgen.

Zondagmiddag besloot het kabinet om alle basisscholen, sportclubs en horeca in Nederland voor drie weken te sluiten. Dit na grote maatschappelijke druk van onder meer artsen, ouders, schoolbestuurders en leerkrachten. Ook in de regio Eindhoven pleitten schooldirecteuren ervoor om de deuren te sluiten.

De 36 basisscholen in Eindhoven en Son zijn aangesloten bij SKPO. Volgens bestuurder Peter Tijs van de scholenkoepel zijn er al de nodige voorbereidingen getroffen. "Dit besluit is geen verrassing. Het is goed dat het nu gebeurt. Scholen liepen al langzaam leeg en ouders houden kinderen al uit voorzorg thuis. We zijn druk bezig om digitale lespakketten samen te stellen, en ouders hierop voor te voorbereiden."

Het kost de SKPO-scholen één of twee dagen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een digitaal lesprogramma in huis hebben. "We zijn nu goed aan het bekijken wat we wel leveren en wat niet. Er ontstaan bij medewerkers mooie creatieve ideeën om het onderwijs voort te kunnen zetten. Het kost ons een paar dagen, maar de digitale lesprogramma's en hulpmiddelen liggen zo goed als klaar", aldus Tijs.

De prioriteit bij het digitale onderwijs ligt volgens Tijs nu bij de leerlingen van groep 8. "Die mogen absoluut geen achterstanden oplopen, omdat ze volgend jaar naar de middelbare school gaan. Je hebt geen extra tijd meer om dat te repareren. Dat kan bij de andere groepen nog wel. Het wordt heel lastig om te voorkomen dat niemand een achterstand oploopt."