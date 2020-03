Het aantal beademingsplaatsen in het Sint Anna Ziekenhuis in Eindhoven is verdubbeld. Aanleiding hiervoor is de code rood die met alle ziekenhuizen in Noord-Brabant is afgesproken.

Met de verdubbeling van de intensivecareafdeling (IC) en beademingscapaciteit bereidt het ziekenhuis zich voor op een verdere uitbraak van het coronavirus. Het ziekenhuis kan hiermee ook andere ziekenhuizen helpen die momenteel al veel coronapatiënten verzorgen.



"Ons ziekenhuis blijft tevens geopend voor acute en medisch noodzakelijke zorg aan andere patiënten. Om besmetting binnen het ziekenhuis te voorkomen, bereiden we ons voor op concentratie van coronapatiënten op specifieke afdelingen", zo meldt het ziekenhuis.

"Dit betekent dat een aantal patiënten vanaf vandaag verplaatst wordt naar andere afdelingen." Bezoekers (maximaal één per patiënt per dag) wordt geadviseerd vooraf bij de receptie navraag te doen naar de juiste afdeling.



Momenteel, op zondag 15 maart 2020, verblijven er vier coronapatiënten in het ziekenhuis in Geldrop. De derde patiënt is vrijdag overgebracht vanuit een ander ziekenhuis en direct in strikte isolatie opgenomen.

Zaterdag kwamen er twee nieuwe patiënten bij die in strikte isolatie worden verzorgd. Eén patiënt is hersteld en zaterdag uit het ziekenhuis ontslagen.