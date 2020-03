Twee mannen zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt op de John F. Kennedylaan omdat ze werden aangereden toen ze een auto die met een lege tank op de weg stond naar een tankstation aan het duwen waren.

Terwijl de mannen de auto duwden, botste er een automobilist op hen die van achter hen naderde. Volgens de politie hebben de de mannen de achterlichten geblokkeerd toen ze aan het duwen waren. Dit heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat de naderende auto ze te laat zag.



Meerdere ambulances, brandweer, en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Een van de mannen is per ambulance naar Tilburg gebracht, de andere naar Eindhoven. Een van de mannen liep een open botbreuk op aan zijn been en verloor veel bloed. De andere man raakte ook ernstig gewond.



De politie heeft na het incident onderzoek gedaan op de John F. Kennedylaan.