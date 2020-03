Burgemeester John Jorritsma roept de Eindhovense gemeenteraad in een "moreel appèl" op zo min mogelijk raadsvragen te stellen, zodat het college de volledige focus op de aanpak van het coronavirus kan houden.

In een brief aan de raad schrijft hij dat "de aanpak van het coronavirus alle beschikbare capaciteit in uiteenlopende disciplines vraagt".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.