Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in Eindhoven?

Bibliotheken

De Eindhovense bibliotheek sluit de rest van de maand de deuren. De locaties in de Witte Dame en de bibliotheek in Waalre gaan dicht. Alle geleende spullen worden standaard tot en met 15 april verlengd.

Bioscopen

VUE Cinemas blijft open, maar met een maximaal aantal personen van honderd per voorstelling. Ook zullen er geen pauzes plaatsvinden. Tickets voor geannuleerde films zullen worden terugbetaald.

De geplande live-uitzending van de finale van het tv-programma Wie is de Mol? gaat niet door.

De Effenaar

Poppodium De Effenaar gaat dicht. Het poppodium laat op de website weten dat het gaat proberen de concerten te verplaatsen en dat gekochte kaartjes geldig blijven. Mochten bezoekers op de gewijzigde datum niet kunnen, dan krijgen ze hun geld terug

Dynamo

Ook poppodium Dynamo sluit, in eerste instantie tot maandag 16 maart. Daarnaast zijn alle evenementen en concerten tot 31 maart geannuleerd.

"Wij zijn met de bands en organisaties op zoek naar een alternatief voor alle evenementen, per evenement ontvangen bezoekers hierover een bericht."

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum blijft tot het eind van de maand dicht. De opening van een nieuwe tentoonstelling wordt uitgesteld.

Centrum voor de Kunsten

Het Centrum voor de Kunsten is tot 16 maart gesloten. Er zullen geen lessen plaatsvinden en activiteiten gaan niet door. Na deze datum zal opnieuw overleg plaatsvinden.

STRP Festival

Het STRP Festival, dat zou plaatsvinden in Eindhoven van 2 tot 5 april, is afgelast. Bezoekers worden per mail gecontacteerd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.