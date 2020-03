Het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop verleent vanaf maandag alleen nog acute en noodzakelijk zorg wegens het coronavirus. Dat laat het ziekenhuis donderdag in een verklaring weten.

Patiënten die binnenkort een afspraak hebben met een specialist voor een onderzoek bijvoorbeeld, worden vrijdag gebeld. Er wordt dan bekeken wat het vervolg is. Alle afspraken die op vrijdag staan gepland gaan wel door.



Het Geldropse ziekenhuis gaat hiermee over op code rood. Dit betekent dat alle ziekenhuizen acute zorg voor laten gaan op zogeheten planbare zorg. Afspraken die dus langer vooraf zijn gepland, worden uitgesteld als deze niet medisch noodzakelijk zijn. Artsen beoordelen per patiënt of dat het geval is.



In het Sint Anna Ziekenhuis liggen momenteel twee coronapatiënten in isolatie. Vorige week werd werd de bezoekregeling bij het ziekenhuis al verscherpt. Zo mag iedere patiënt maar één bezoeker per dag ontvangen.