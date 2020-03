Eindhovenaren kunnen voortaan hun paspoort of rijbewijs ophalen op het nieuwe 'inwonersplein' op het stadhuis in Eindhoven, dat donderdag is geopend.

Het stadhuis is grondig verbouwd. De raadszaal en de kantoren voor ambtenaren, burgemeester, wethouders en politieke fracties zijn onder handen genomen. Ook is het stadhuis vanaf nu weer de plek waar de publieksbalies voor inwoners zijn ondergebracht. De afgelopen jaren was dat het Stadskantoor.



"Ook al maken we het inwoners gemakkelijk om steeds meer digitaal vanuit huis te regelen, de balies blijven een heel belangrijke functie hebben", zegt wethouder Marcel Oosterveer.



De publieksbalies hebben nu verschillende kleuren, zoals groen, blauw en geel. Bij de ene kleur balie moeten inwoners hun aanvraag doen voor een document, bij de ander voor het ophalen van bijvoorbeeld een paspoort.

Op de meeste dagen zijn de deuren geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Vanaf eind deze maand loopt er ook een proef om het plein op maandagavonden en zaterdagochtend te openen. Op de zaterdagen hoeft er vooraf ook geen afspraak te worden gemaakt. Deze pilot loopt tot eind augustus.



Het meubilair op het plein is nog niet volledig vernieuwd. Dat gebeurt in april. Ook de ingang buiten is nog niet klaar. Er is nu een tijdelijke trap geplaatst omdat de levering van de betonnen trap vertraging heeft opgelopen. Eind april zou dit wel klaar moeten zijn.