De politie heeft woensdag een 29-jarige vrouw uit Eindhoven opgepakt voor het beschieten van bussen in de stad.

Dinsdagavond sneuvelden in de regio de ruiten van acht Hermes-bussen. De oorzaak was toen nog onbekend. Ook werden er diverse bushokjes vernield.



De politie stelde daarop een onderzoek in en kon woensdagmiddag een 29-jarige vrouw uit Eindhoven aanhouden.

Haar auto werd doorzocht en daarin vond de politie diverse luchtdrukwapens met bijbehorende munitie. Daarnaast werden in haar woning gasdrukpatronen gevonden. De politie vermoedt dat de wapens gebruikt zijn voor het beschieten van de bussen.



Het motief van de verdachte is nog onduidelijk.