Acht stadsbussen in Eindhoven zijn dinsdagavond bekogeld, zo bevestigt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl na berichtgeving door Omroep Brabant. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is een onderzoek gestart.

Rond 22.30 uur ontving de politie de eerste melding over een bekogelde stadsbus bij de Aalsterweg. Uit een verklaring van vervoersbedrijf Hermes bleek dat er op dat tijdstip al meerdere bussen op verschillende locaties bekogeld zouden zijn. Meerdere ruiten van de bussen waren gebroken.

De stadsbussen werden wegens de incidenten tijdelijk van de weg gehaald. Waarmee de bussen bekogeld zijn, is onbekend. De directeur van Hermes meldde aan Omroep Brabant dat er in een van de ruiten een gaatje is aangetroffen, dat mogelijk veroorzaakt zou zijn door een kogel. Dat kon de politiewoordvoerder echter niet bevestigen.

Het politieonderzoek is in volle gang. De politie gaat in gesprek met de chauffeurs van de bekogelde bussen en komt graag in contact met getuigen. Er is nog geen aangifte gedaan volgens de woordvoerder. Zodra er aangifte is gedaan, komt er meer informatie vrij.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van Hermes.