De politie heeft een persoon opgepakt die wordt verdacht van brandstichting in een woning aan de Abel Tasmanstraat in Geldrop op dinsdagavond. Niemand raakte bij de brand gewond.

Het vuur ontstond dinsdagavond in de slaapkamer van de woning en sloeg over naar zolder. Toen de brandweer aankwam, was er niemand in huis.

De identiteit van de opgepakte verdachte is nog onbekend. De politie is bezig met een onderzoek naar de brand. Dat onderzoek wordt woensdag voortgezet.