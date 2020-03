Het Eindhovense STRP Festival gaat begin volgende maand niet door vanwege het coronavirus, zo meldde de organisatie dinsdag. STRP Festival gaat een nieuwe datum prikken. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk.

Het instituut adviseert Brabanders om thuis te blijven bij klachten als verkoudheid, hoesten en koorts. Ook wordt afgeraden om niet naar het werk te gaan als dat niet per se nodig is. Verder heeft het advies van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma om in ieder geval komende week alle evenementen af te blazen, meegespeeld in de keuze van STRP Festival.



Het kunst- en technologiefestival laat in een verklaring weten dat de gezondheid van bezoekers en bewoners de belangrijkste reden is om de stekker er voor nu uit te trekken.



Dit jaar zou het festival voor het eerst in de Eindhovense binnenstad zijn. De veertien jaar ervoor was Strijp-S de centrale locatie.



Tijdens het festival zijn er veel opvallende installaties te zien, maar ook kunstperformances en muziekoptredens. Aanvankelijk was er veel elektronische muziek geprogrammeerd, met namen als Chemical Brothers en Aphex Twin. Nu is het festival actief op het gebied van kunst en technologie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.