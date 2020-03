Bibliotheek Eindhoven heeft besloten om alle activiteiten die in de week van 9 maart plaatsvinden af te gelasten om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"De verspreiding van het virus is iets dat we als samenleving gezamenlijk moeten vermijden", zegt een woordvoerder van de bibliotheek. "Daarom hebben we besloten deze stap te zetten, ook om ons personeel te beschermen."



Daarbij krijgt de bibliotheek moeite met het invullen van de personele bezetting. "We zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, maar ook ons andere personeel blijft steeds meer thuis. Daardoor kunnen niet alle posten bezet worden. Ook die situatie draagt bij aan het besluit", zegt Groothuis.



Evenementen die met deze beslissing geschrapt worden, zijn onder meer het Taalcafé en verschillende voorleesmiddagen.

