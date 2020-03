Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag ernstig gewond geraakt nadat zij op de Eindhovense Pastoriestraat geschept werd door een auto.

De vrouw wilde ter hoogte van de Kloosterdreef oversteken. Na de botsing kwam de vrouw een eind verder op de weg terecht. Daar liep ze ernstige verwondingen bij op. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht.

De weg is enige tijd dicht geweest. Hoe het slachtoffer er momenteel aan toe is, is niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.