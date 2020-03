De Eindhovense basisschool De Rungraaf sluit de deuren voor de rest van de week vanwege het coronavirus. De school heeft twee locaties: aan de Koenraadlaan en de Leuvenlaan. Beide gebouwen gaan dicht.

Aanleiding is het verscherpte advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM geeft aan dat mensen bij milde verkoudheidsklachten thuis moeten blijven, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook wordt in Brabant geadviseerd om thuis te werken, als het niet nodig is om naar het werk te gaan.



Maandag sloot ook De Ganzenbloem in Geldrop al de deuren. Vorige week bleek op die basisschool een medewerker besmet te zijn. Het is niet duidelijk of dit op De Rungraaf ook het geval is.



De Rungraaf is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met omgangsproblemen.

