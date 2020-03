Een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) van maandagavond in het Evoluon in Eindhoven is afgeblazen vanwege de uitbraak van het coronavirus, laat het bestuur van de partij maandagochtend weten.

Tijdens de uitverkochte bijeenkomst zouden partijleider Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema praten over de toekomstplannen van Forum voor Democratie.



De partij zegt dat het evenement in Eindhoven later dit jaar wordt ingehaald. Wanneer dat is, hangt af van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft inwoners van Noord-Brabant geadviseerd om bij verkoudheid of koorts sociaal contact te beperken. Dit betekent in de praktijk dat ze thuis moeten blijven.

Van de personen van wie niet duidelijk is hoe ze besmet zijn geraakt, hebben de meesten volgens het RIVM een link met Noord-Brabant.

De maatregel moet voorkomen dat het COVID-19-virus in de provincie verder wordt verspreid. "Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen", aldus het RIVM.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.