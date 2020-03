Een inwoner van Veldhoven is besmet geraakt met het coronavirus, meldde de gemeente zondag.

De patiënt en gezinsleden zitten in thuisisolatie. Het is niet duidelijk of er een contactonderzoek is gestart.



De teller met besmettingen in de regio Zuidoost-Brabant staat nu op zeventien. Vooral in Eindhoven en Helmond zijn mensen besmet geraakt. Ook in Best, Waalre, Gemert en Deurne zijn er besmettingen met het COVID-19-virus.



Vorige week kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een specifiek advies voor de provincie Brabant. De dienst adviseert inwoners bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

