Een tabakszaak aan de Wilhelminastraat in Mierlo is zaterdagmiddag overvallen. De politie is nog op zoek naar de dader.

Niemand raakte bij de overval gewond. De overvaller ging ervandoor met een aantal pakjes sigaretten.

De politie doet onderzoek naar de overval en is camerabeelden aan het veiligstellen. Getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.