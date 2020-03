Een arrestatieteam heeft zich zaterdag rond een woning aan de Keverberg in het Eindhovense Gestel verzameld wegens een melding van een "ernstige bedreiging", zo meldt de politie.

Rond 13.00 uur is het arrestatieteam bij de woning naar binnen gegaan. De man zou een vuurwapen hebben waarmee hij een vrouw en dochters van het pand zou hebben bedreigd.

De vrouwen hebben zich in de badkamer van het huis verscholen. Het is nog onbekend of de man zelf nog in het pand is. De woning is afgezet en publiek wordt op afstand gehouden.