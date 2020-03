Soul City Eindhoven is met het oog op het coronavirus uit voorzorg geannuleerd, zo meldt de organisatie zaterdag via haar Facebook-pagina.

De organisatie laat weten dat Soul City Eindhoven wordt verplaatst naar later dit jaar. De tickets blijven geldig voor de volgende editie. Deze wordt zo snel mogelijk aangekondigd.

"Het RIVM nemen we zeer serieus", zegt de organisatie op haar Facebook-pagina. "We hebben bovendien zojuist binnen een zeer korte tijd veel vragen gekregen van bezoekers. We willen geen risico nemen."

Soul City Eindhoven is een evenement met soulvolle muziek van vroeger en nu, met onder andere live cooking, cocktails en wijn.