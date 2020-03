De politie heeft zaterdag zes rijbewijzen ingenomen bij verkeerscontroles in Eindhoven wegens snelheidsovertredingen en rijden onder invloed.

Op de Professor Doctor Dorgelolaan zijn drie rijbewijzen ingenomen in verband met snelheid en twee in verband met alcoholgebruik. De hoogste snelheid was volgens Team Verkeer Oost-Brabant 172 kilometer per uur, waar een maximum van 50 kilometer per uur is. De hoogste uitslag van de ademtest was 695 ug/l. Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 ug/l.



Een 26-jarige man heeft zijn rijbewijs moeten inleveren toen de politie hem op de John F. Kennedylaan had getroffen. De man was gevallen met zijn scooter en blies 710 ug/l bij de ademtest.