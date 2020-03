Burgemeester John Jorritsma vraagt inwoners van Eindhoven om ook het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op te volgen. Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM zaterdag een steekproef naar het coronavirus. Het is nog niet bij alle geïnfecteerde personen duidelijk waar ze het virus hebben opgelopen.

Het RIVM heeft op vrijdagavond 6 maart om 18.00 uur een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over het coronavirus. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners eveneens om dit advies van het RIVM vanaf nu op te volgen.

