De politie heeft vrijdag een 23-jarige Eindhovenaar aangehouden op verdenking van twee straatroven die hij dinsdagavond in het centrum van Eindhoven zou hebben gepleegd.

De dader spoot volgens de politie beide keren een vloeistof in het gezicht van de slachtoffers tijdens de straatroven. Ook zou de dader geweld hebben gebruikt waarbij een slachtoffer gewond is geraakt.



De politie is direct een onderzoek gestart. In het onderzoek kwamen ze de Eindhovenaar op het spoor.

De verdachte zal volgende week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.