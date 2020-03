Een lerares van basisschool De Ganzebloem in Geldrop is besmet met het coronavirus. De school blijft gewoon open, heeft het schoolbestuur bekendgemaakt.

De vrouw geeft les in groep 3. Ze is op vakantie geweest in het besmette gebied in Noord-Italië. Na haar vakantie had ze geen medische klachten. Na overleg met de GGD is besloten dat ze gewoon kon lesgeven.

De lerares kreeg in de loop van de week last van lichte koorts, daarna is alsnog besloten dat ze beter kon thuisblijven. Op woensdag is ze getest op de aanwezigheid van het virus. Vrijdag werd duidelijk dat ze inderdaad besmet is met het coronavirus.

Volgens bestuurder Manja Voogd van Nutsscholen Geldrop is het niet nodig de school de komende week te sluiten. Volgens haar wordt wel extra aandacht besteed aan hygiëne, zoals regelmatig handen wassen. Ook wordt het gebouw extra grondig schoongemaakt.

De Stichting Nutsscholen Geldrop informeert de ouders vrijdagmiddag over de ontstane situatie.

