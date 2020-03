Het aantal mensen dat in de regio Eindhoven is besmet met het coronavirus is gestegen naar in totaal elf, zo meldt GGD Brabant-Zuidoost donderdag.

Woensdagavond en donderdag kwamen er vier nieuwe besmettingen bij. Eerder was al bekend dat medewerkers van het Summa College en het Catharina Ziekenhuis het virus hebben opgelopen. De GGD meldt nu ook gevallen in Best, Gemert en Waalre.



De GGD brengt nu in kaart met wie de nieuwe patiënten contact hebben gehad. De elf patiënten zitten in thuisisolatie. De contacten worden door de GGD benaderd en moeten een keer per dag hun temperatuur opnemen. Als zij klachten krijgen die passen bij het virus, worden ook zij in isolatie geplaatst.

Het coronavirus in het kort Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben milde (griepachtige) klachten. Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.