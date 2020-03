Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is besmet met het COVID-19-virus, meldt het ziekenhuishuis donderdag. Ook een medewerker van het Summa college is besmet. Beide patiënten zitten in thuisisolatie.

Het ziekenhuis denkt dat de medewerker het virus heeft opgelopen bij het verplegen van een patiënt. Dinsdag maakte het ziekenhuis bekend dat een patiënt met het COVID-19-virus geïsoleerd wordt verpleegd.

Inmiddels hebben 94 medewerkers van het ziekenhuis zich op het coronavirus laten testen, waarvan dus een iemand positief uit de test is gekomen. De afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, wordt in isolatie verzorgd. Hier liggen dertien mensen, die ook op het coronavirus worden gecontroleerd.

Het Catharina Ziekenhuis heeft woensdag de bezoekregeling aangepast vanwege het coronavirus. Het ziekenhuis heeft besloten dat er maar één bezoeker per patiënt mag komen.

De patiëntenzorg op alle andere afdelingen verloopt verder normaal.

Nog onbekend hoe medewerker Summa College besmet raakte

Hoe en waar de medewerker van het Summa College besmet is geraakt, is nog onduidelijk. Volgens de GGD is het onwaarschijnlijk dat de medewerker het virus op de school aan de Willem de Rijkelaan heeft opgelopen.



De GGD monitort de komende twee weken de studenten en collega's van de medewerker met wie hij in contact is geweest op het Summa College. Zonder klachten mag iedereen gewoon naar school, maar als er klachten zijn moeten die gemeld worden bij de GGD.