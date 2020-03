Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft woensdag de bezoekregeling aangepast vanwege het coronavirus. Het ziekenhuis heeft besloten dat er maar één bezoeker per patiënt mag komen.

Er wordt één uitzondering gemaakt en dat is als de bezoeker een persoonlijke begeleider nodig heeft. Deze maatregel geldt voor alle patiënten.



Het ziekenhuis blijft open en ook de zorg aan patiënten gaat gewoon door, evenals alle bezoeken aan poliklinieken.



Dinsdag maakte het ziekenhuis bekend dat één patiënt met het COVID-19-virus geïsoleerd wordt verpleegd. De vrouw van de patiënt is ook in isolatie opgenomen. Zij is getest op het virus en de uitslag daarvan wordt later op de dag verwacht.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort: