De gemeente Geldrop-Mierlo overweegt extra handhavers in te zetten om toe te zien op de verkeersveiligheid bij basisscholen, heeft wethouder Hans van de Laar dinsdag tegen de gemeenteraad gezegd. Automobilisten die foutparkeren of te hard rijden, krijgen een boete.

Uit onderzoek van nieuwspartner Studio040 bleek dat veel schooldirecteuren bezorgd zijn over de verkeerssituatie bij scholen. Ouderraden en directies noemen foutparkeren, onveilig oversteken, onoverzichtelijke verkeerssituaties en te hard rijden als de grootste problemen.



VVD-raadslid Maik Barten vroeg om opheldering. De fractie wil daarom dat het gemeentebestuur extra maatregelen neemt, zoals meer controles of het aanleggen van drempels of zebrapaden. "Ik ga dit bespreken binnen het veiligheidsteam. We hebben meer prioriteiten, maar ik ben bereid extra handhavers in te laten zetten. Ik deel de zorgen van de schooldirecteuren", aldus Van de Laar.

De wethouder liet wel weten dat Geldrop-Mierlo al het nodige doet om de verkeerssituaties veiliger te maken. "We hebben korte lijnen met de scholen. Als het onveilig is, bekijken we wat we kunnen doen. Ook lopen er veel voorlichtingsprojecten op scholen. Maar scholen en ouders zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid."

Volgens Van de Laar werden ook al geregeld controles gehouden. "We handhaven ieder jaar rond scholen, een aantal dagen achter elkaar, ook proactief. We zien dan dat de regels worden opgevolgd, maar daarna is alles weer terug bij af." De wethouder vindt dan ook dat het een mentaliteitsprobleem is. "Ouders moeten het goede voorbeeld geven. Het staat en valt met de mentaliteit van ouders."