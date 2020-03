Twee glazenwassers hebben maandag ruim drie uur vastgezeten in een bak die aan een Eindhovense flat hangt.

De bak waarmee het tweetal langs de ramen gaat om deze schoon te maken, is stukgegaan. Diverse hulpdiensten zijn naar de flat aan de Gerard Philipslaan gekomen om de mannen te bevrijden. Ze waren gestrand ter hoogte van de zestiende verdieping.



De glazenwassers hebben eerst zelf nog geprobeerd om beneden te komen, maar dat lukte niet. Een speciaal team van de brandweer heeft een stellage gebouwd om de mannen te redden.



Beide glazenwassers bleven ongedeerd. Wat de reden is dat de bak stukging, is nog onduidelijk.