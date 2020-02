Een man heeft donderdagavond bijna een uur lang bekneld vastgezeten in zijn auto nadat hij tegen een lantaarnpaal was gebotst op het Emopad in Geldrop.

Na bijna een uur bevrijdde de brandweer hem uit het voertuig. Hij was gewond geraakt en werd voor verdere behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

Mogelijk is de man de macht over het stuur verloren doordat hij onder invloed van alcohol was. Volgens getuigen zou de man veel te hard hebben gereden. De brokstukken van het voertuig lagen tientallen meters verderop.

De politie is meegereden naar het ziekenhuis voor verdere analyse over mogelijk alcoholgebruik.