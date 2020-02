De 25-jarige man uit Geldrop die op 24 februari is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 33-jarige man in Eindhoven, moet nog zeker twee weken vastzitten.

Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. Het slachtoffer, een man uit Best, werd op 16 februari zwaargewond gevonden op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Uit onderzoek bleek hij door geweld om het leven te zijn gekomen. De verdachte heeftzichzelf gemeld op het politiebureau in Eindhoven.



Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Maar het Openbaar Ministerie laat ook weten dat er nog veel zaken onduidelijk zijn. De recherche is nog volop bezig met het onderzoek.