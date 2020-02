De politie meldt donderdag dat er in de afgelopen tien dagen zes straatroven zijn gepleegd in Woensel.

De straatroven zijn op verschillende tijdstippen in de omgeving van Winkelcentrum Woensel en in de omgeving van het Henri Dunantpark gepleegd.



De politie vraagt iedereen die in de omgeving komt om extra op te letten. Daarnaast is de politie gestart met een onderzoek naar de incidenten. Ook worden getuigen gevraagd zich te melden.