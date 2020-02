Een vrachtwagenchauffeur is donderdagochtend doorgereden na ongeluk met een busje op de N69 bij Valkenswaard. Kort daarna is de man aangehouden.

Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de vrachtwagen kwam vanuit de richting van Valkenswaard. Hij verloor waarschijnlijk de macht over het stuur.

Aan de sporen is te zien dat de vrachtwagen eerst in de berm is gereden. Daarna slingerde de chauffeur weer de weg op, waarna hij tegen een tegemoetkomend busje aankwam.



Volgens het Eindhovens Dagblad is de vrachtwagenchauffeur een 22-jarige man uit Dordrecht.