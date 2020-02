Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zestien jaar cel geëist tegen een Eindhovense serieovervaller, die begin vorig jaar op veel plekken in de stad toesloeg.

Veel slachtoffers waren woensdag aanwezig in de rechtszaal in Den Bosch. Justitie verdenkt de 53-jarige man van zeker negen overvallen. Winkeliers in en rondom Eindhoven waren het doelwit.



Na intensief speurwerk van de politie kon de man half maart in de Noord-Brabantse plaats Oss opgepakt worden voor een overval op een casino. Eerder liet justitie al weten dat de overvallen een "diepe indruk maakten op de vaak jonge slachtoffers en wekenlang leidden tot grote angst en onrust onder winkeliers en medewerkers".



Ook zou de Eindhovenaar een gevangenismedewerker hebben bedreigd en mishandeld.