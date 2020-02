Een twintigjarige man uit Helmond is aangehouden door de politie omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een beroving die maandag plaatsvond op de Oude Vensedijk in Eindhoven. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.

Het slachtoffer stapte maandag bij het Centraal Station in Eindhoven in een auto van een bekende. Er zat op dat moment een medepassagier op de achterbank. De auto vertrok vervolgens in de richting van de Oude Vensedijk.

Toen het voertuig daar aankwam, werd het slachtoffer door de medepassagier op de achterbank bedreigd met een steekwapen. Het lukte het slachtoffer om het wapen te ontwijken en de auto te ontvluchten.

Buiten werd hij echter door de bekende met een groot, metalen voorwerp tegen zijn hoofd geslagen, waardoor hij enige seconden het bewustzijn verloor. De daders ontvreemden enkele spullen van het slachtoffer, waarna ze wegvluchtten.

Een van de daders kon door de politie worden aangehouden. Deze man zit nog vast.