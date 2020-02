Rechtbank Oost-Brabant heeft woensdag een dertigjarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor bedreiging met een vuurwapen, vuurwapenbezit en voorbereidingshandelen voor hennepteelt. Daarnaast moet de man 325.000 euro aan crimineel verdiend geld afstaan.

De verdachte bevond zich in juni 2019 met twee anderen in een woning in Eindhoven waar op de bovenverdieping hennep werd geteeld. Hij kreeg ruzie met de verhuurder van de woning over de huurkosten, waarna hij een vuurwapen trok en de verhuurder bedreigde.

Drie dagen later hield de politie de man uit Eindhoven aan. In zijn woning werden een vuurwapen en een pistool, een patroonhouder en meerdere patronen aangetroffen. Verder vonden agenten voorwerpen die bestemd waren voor hennepteelt.

Ook vond de politie in de woning contante geldbedragen van ruim 50.000 euro. De verdachte had bij zijn aanhouding ook grote hoeveelheden contant geld op zak. Hoewel de officier van justitie stelde dat de man wist dat het om crimineel geld ging, sprak de rechtbank hem hiervan vrij wegens onvoldoende bewijs.

'Man handelde levensbedreigend'

Ook werd de verdachte vrijgesproken van de specifieke beschuldiging van het Openbaar Ministerie (OM) dat hij tussen 11 en 13 juli hennep had geteeld. De rechtbank oordeelde dat hij hier onmogelijk bij betrokken kon zijn geweest, omdat hij sinds zijn aanhouding op 6 juni in voorlopige hechtenis zat.

De rechtbank oordeelt echter dat de Eindhovenaar voor zijn aanhouding wel betrokken is geweest bij het kweken van hennep. Dat blijkt uit verklaringen van getuigen en het feit dat hij sleutels van de hennepkwekerij bezat. De rechter oordeelt daarom dat de man ruim 325.000 euro aan de Staat moet betalen.

Daarnaast veroordeelt de rechtbank de man voor dertig maanden celstraf voor het bedreigen van zijn slachtoffer met een vuurwapen. De man handelde volgens de rechter levensbedreigend, zonder dat hij zich hier iets van aantrok. In de uitspraak werd meegenomen dat de man eerder is veroordeeld voor drugsdelicten.