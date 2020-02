Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op een rotonde in het centrum van Geldrop.

De vrouw raakte gewond en is met hoofdletsel overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt.



Doordat de rotonde was afgesloten, ontstond er grote drukte op de doorgangswegen. De politie doet onderzoek naar het ongeval.